В красном бомбере, брюках и кедах: Кристен Стюарт приехала на показ фильма в Лондон
Кристен Стюарт посетила специальный показ своего режиссерского дебюта — фильма «Хронология воды».
Мероприятие прошло в Белом городском доме в Лондоне. Стюарт приехала на показ в белом топе, поверх которого надела светлую рубашку и красную куртку-бомбер, сочетая наряд с светло-серыми широкими брюками и черными кедами со шнурками.
Кристен распустила волосы, сделав легкую волнистую небрежную укладку и в макияже совсем чуть-чуть подчеркнула ресницы. Звезда улыбалась, позируя перед камерами собравшихся фотографов.
Ранее, напомним, Кристен посещала Лондонский кинофестиваль, где презентовала этот фильм. Тогда перед камерами она появилась в миниатюрном белом платье с черной окантовкой от Chanel, сверкнув своими стройными ногами, и черных туфлях с открытой пяткой на каблуках.