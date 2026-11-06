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- Шоу-бизнес
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В красном бра и широких брюках: Дженна Дьюэнн показала образ для танцевальной репетиции
Актриса участвует в съемках шоу «Танцы со звездами», поэтому активно посещает репетиции.
Дженна Дьюэнн оказалась в поле зрения папарацци, когда прибыла на репетицию шоу «Танцы со звездами» в Лос-Анджелесе. Она была в хорошем настроении и улыбалась фотографам.
Дженна надела белый укороченный топ в рубчик с застежкой спереди и глубоким вырезом, из-под которого выглядывал красный спортивный бра.
Топ она сочетала с свободными темно-синими брюками, над поясом которых виднелся широкий черный эластичный пояс. Сверху Дьюэнн накинула объемный темно-синий кардиган с объемными рукавами.
Лук звезда дополнила светлыми кроссовками. В руке Дженна держала темную бутылку с водой и бумаги. У нее были распущенные волосы, нежный макияж и светлый маникюр.
Напомним, что Дженна Дьюэнн в голубом кардигане и с обнаженным животом появилась на улицах Лос-Анджелеса.