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В мини и красном бюстгальтере: топ-модель Алессандра Амбросио продемонстрировала смелый лук

В мини и красном бюстгальтере: топ-модель Алессандра Амбросио продемонстрировала смелый лук

Фото: Instagram Алессандры Амбросио

Звезда посетила модный показ молодежного американского бренда.

43-летняя бразильская топ-модель и экс-"ангел" Victoria's Secret – Алессандра Амбросио – появилась на показе Off-White, который прошел в Нью-Йорке.

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Для своего светского выхода модель выбрала смелый образ, состоящий из короткого платья с имитацией кружевного красного бюстгальтера и сетчатого топа с капюшоном. Свой образ Але дополнила черными босоножками на высоких каблуках.

Амбросио красиво уложила волосы, а на лице сделала макияж со стрелками на веках.

Напомним, ранее топ-модель Алессандра Амбросио в купальнике сыграла в пляжный волейбол, а фото показала в Сети.

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