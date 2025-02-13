В красном бюстгальтере и с сердечками на ягодицах: соблазнительная Анна Саливанчук на премьере "Бриджит Джонс-4"

Актриса продемонстрировала на мероприятии в кинотеатре стильный образ с пикантным акцентом.

Анна Саливанчук посетила допремьерный показ романтической комедии "Бриджит Джонс: Влюблена в парня", который состоялся в канун Дня всех влюбленных в столичном кинотеатре "Оскар".

Анна Саливанчук/Фото David Neparidze

Актриса появилась на ивенте в стильном луке с пикантным акцентом. На ней был темно-синий костюм из денима, состоявший из джинсов-клеш и куртки на молнии. Под куртку Анна одела только кружевной бюстгальтер красного цвета и это выглядело очень соблазнительно.

Анна Саливанчук/Фото David Neparidze

Сзади на штанах, а именно на ягодицах, у Анны были изображены сердечки, которые она продемонстрировала фотографу.

Анна Саливанчук/Фото David Neparidze

Актриса собрала волосы в прическу сзади, сделала макияж с красной помадой и молочный маникюр. В ушах у нее были золотые серьги-полоски.

Анна Саливанчук/Фото David Neparidze

О фильме:

После потери любимого во время гуманитарной миссии в Судан Бриджит Джонс снова одинока. Она – мать-одиночка 9-летнего Билли и 4-летней Мейбл, застрявшая в эмоциональном коловороте воспитания детей. Семья ее подталкивает к развитию новой жизни. Бриджит устанавливает приложение для знакомств, где встречает мечтательного и энергичного юношу. Удастся ли Джонс балансировать между работой, семьей и любовью?

С сегодняшнего дня романтическая комедия "Бриджит Джонс: Влюблена в парня" в украинском прокате.

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