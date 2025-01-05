В красном джемпере и широких джинсах: Кендалл Дженнер запечатлели папарацци на прогулке

29-летняя девушка была запечатлена во время шопинга в Калифорнии. На прогулку Кендалл надела красный джемпер в сочетании с широкими черными джинсами и кожаными туфлями без каблуков, а на плече у нее висела небольшая сумка.

Дженнер сделала себе короткое каре, нюдовый макияж и надела миниатюрные серьги-колечки и браслет на запястье. Девушка не обращала внимание на то, что ее фотографируют папарацци во время этой прогулки.

Кендалл Дженнер / Фото: Getty Images

Еще совсем недавно Кендалл, напомним, была блондинкой, но теперь вернулась к своему натуральному цвету.

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