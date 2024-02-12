В красном и черном: два эффектных образа Наоми Кэмпбелл с тусовки в Дубае

Наоми побывала на бранче в StreetXO во время торжественного открытия нового отеля One&Only One Za'abeel в Дубае.

В Эмиратах Кэмпбелл блистала в красном наряде длины до колен, которое сочетала с белыми туфлями-лодочками на каблуках и с застежками вокруг щиколотки.

Наоми дополнила свой лук драгоценными серьгами-висюльками с цветными камнями, надела большие черные солнцезащитные очки, на ее запястьях было по несколько разных браслетов, а на пальце сверкало кольцо с огромным камнем. Также у модели был светлый маникюр.

Наоми Кэмпбелл / Фото: Getty Images

На открытии этого же отеля появилась и певица Дженнифер Лопес. За 5 миллионов долларов артистка согласилась выступить на мероприятии.

Кстати, Наоми Кэмпбелл также появилась на этом мероприятии и вышла на дорожку в роскошном черном вечернем платье, расшитом камнями, дополнив свой образ роскошным колье на шее и серьгами. Вечерний макияж и легкие волнистые локоны прекрасно подчеркивали красоту модели.

Наоми Кэмпбелл / Фото: Getty Images

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