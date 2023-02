В красном и на каблуках: Рита Ора продемонстрировала два эффектных образа на благотворительном концерте

Британская звезда Рита Ора проводит сейчас время в Нью-Йорке, где ежедневно посещает различные шоу и мероприятия, чтобы продвигать свой новый трек You Only Love Me.

Поэтому певица выступила на благотворительном концерте Go Red for Women Red Dress Collection Американской кардиологической ассоциации, целью которого является сбор средств для информирования общества о профилактике болезней сердца.

На мероприятии действовал дресс-код - все гости должны были быть в красных нарядах. По такому случаю Рита надела два образа. На ней было платье-водолазка от Alaïa, которое она сочетала с гламурными туфлями, мыс у которых был в виде сердца, тоже от этого бренда.

Рита Ора / Фото: Associated Press

А вот на сцену девушка вышла в красном платье с разрезом, одним рукавом и вырезом на животе, под которое Ора надела топ-бандо и сапоги.

Рита Ора / Фото: Associated Press

Рита Ора / Фото: Associated Press

Рита Ора / Фото: Associated Press

Напомним, несколькими днями ранее ее заметили в Нью-Йорке в образе от украинского дизайнера Лилии Литковской.

