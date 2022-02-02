В красном кардигане и мини-юбке: дочь Деми Мур и Брюса Уиллиса вышла на прогулку с бойфрендом

В красном кардигане и мини-юбке: дочь Деми Мур и Брюса Уиллиса вышла на прогулку с бойфрендом

Девушка попала под прицел папарацци.

Средняя дочь Брюса Уиллиса и Деми Мур попала под прицел папарацци, когда вышла на прогулку со своим бойфрендом - музыкантом Джейком Миллером. Пара прошла по улицам Лос-Анджелеса, держась за руки и болтая.

Скаут была одета в красный кардиган в винтажном стиле, черную мини-юбку и футболку с изображением свадьбы Чарльза, принца Уэльского, и леди Дианы Спенсер в соборе Святого Павла в Лондоне. Также на девушке были колготки и ботинки Dr. Marten. На руках Скаут несла свою маленькую собаку.

Скаут Уиллис / Getty Images

На своей странице в Instagram Скаут часто публикует фото собаки и рассказывает, что очень рада ее появлению в своей жизни. Собаку, кстати, она назвала Grandma ("Бабушка").

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