В красном кардигане и с ярким макияжем: Надя Дорофеева продемонстрировала эффектный аутфит

Артистка удачно сочетала в своем образе красный и черный цвета.
Надя Дорофеева опубликовала в Instagram новые снимки, на которых она продемонстрировала новый эффектный образ.
Певица предстала в красном кардигане, черном сарафане к полу и на тонких бретельках, под которые она надела белую майку.
Наде сделали укладку с локонами и насыщенный макияж с акцентом на красной помаде.
Позировала артистка на фоне елок, сидя на диване. В руке она держала подарок.
"Сегодня Святой вечер. К сожалению, не все украинские семьи смогут встретить его вместе. Но главное не терять веру и объединяться еще сильнее!" – подписала несколько дней назад фото Дорофеева.
Напомним, ранее Надя Дорофеева продемонстрировала аутфит в шапке, свитере и безрукавке.
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