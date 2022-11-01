В красном кардигане и шортах: стильная Гвинет Пэлтроу под прицелом папарацци

Звезда фильмов "Влюблённый Шекспир" и "Железный человек", Гвинет Пэлтроу, попала под прицел папарацци, когда выходила со студии комедийного шоу "Джимми Киммел в прямом эфире", в Лос-Анджелесе.

Знаменитость посетила программу, чтобы рассказать о своем косметическом бренде, а также немного поболтать о детях и недавнем дне рождения, по случаю которого она снялась в эффектной фотосессии обнаженной и покрытой золотой краской.

На Гвинет был красный кардиган с поясом и черные шорты до колен. Также она накрасила губы красной помадой, надела биркенштоки и несколько золотых украшений.

Гвинет Пэлтроу / Фото: Getty Images

А поскольку программа Джимми Киммела показывалась в Хэллоуин, то в студии Гвинет появилась в костюме Винни-Пуха, а ведущий был в костюме бурого медведя.

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