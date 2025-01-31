В красном кэтсьюте с откровенными вырезами: модель Playboy в провокационном луке пришла на вечеринку

29-летняя Элизабет Мари Шевалье в обтягивающем наряде похвасталась сексуальными формами.
Американскую модель Playboy, звезду Instagram и OnlyFans Элизабет Мари Шевалье подловили папарацци на улицах Лос-Анджелеса, когда она шла на вечеринку.
Девушка выбрала для своего выхода провокационный аутфит. На ней был красный полупрозрачный кэтсьюте без рукавов, усыпанный стразами. В зоне декольте были откровенные вырезы, через которые она продемонстрировала свою пышную соблазнительную грудь.
Обута она была в босоножки на высоких платформах цвета хамелеона, переливавшихся в свете софитов. Лук Шевалье дополнил серебряной сумочкой с кристаллами.
А еще Элизабет сменила имидж: она перекрасилась из блондинки в брюнетку. У нее был насыщенный вечерний макияж с пышными ресницами, серьги-кольца в ушах, браслет и кольцо на руке.
Напомним, Элизабет Мари Шевалье в прозрачном бирюзовом платье макси, расшитом стразами, и без белья блеснула пышным бюстом.
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