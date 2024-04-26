В красном комбинезоне и джинсовой куртке: яркая Аманда Холден в объективах папарацци

Британская радиоведущая в ярком аутфите появилась на работе.

Аманда Холден попала в объективы папарацци в Лондоне, когда вышла из студии Global Radio, где ведет утреннее шоу на Heart Breakfast.

Радиоведущая выглядела эффектно. На ней был красный комбинезон с короткими рукавами, прямыми брюками, воротником-стойкой и тканевым поясом. На плечи она накинула джинсовую куртку.

Аманда Холден / Фото: Getty Images

Холден обула бежевые лакированные туфли-лодочки и дополнила аутфит красным клатчем. Аманда распустила волосы, надела солнцезащитные очки в черепаховой оправе и завершила лук золотыми браслетами.

Напомним, Аманда Холден в зеленом платье блеснула сосками по дороге с работы.

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