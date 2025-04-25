В красном комбинезоне: Кристен Белл выбрала нестандартный наряд для красной дорожки

Кристен Белл / © Associated Press

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Обычно актрисы и певицы предпочитают для появления на красной дорожке надевать эффектные вечерние платья с вышивками, оригинальным декором или кастомные наряды, которые были созданы эксклюзивно для них. Однако Кристен Белл решила поступить иначе и появилась перед фотографами в комбинезоне.

Наряд звезды был от бренда Carolina Herrera и выполнен в ярко-красном цвете. Штанины у него были широкими и расклешенными, а лиф украшали небольшие складки ткани. Образ Кристен дополнила клатчем и множеством лаконичных украшений — в ее ушах были небольшие серьги, а руки украшали кольца. Волосы Белл собрала.

Кристен Белл / © Associated Press

Такие наряда актриса очень любит и носит не впервые. Также комбинезон, но цвета сочного лайма она надевала несколько раз на разные мероприятия.

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Кристен Белл / © Associated Press