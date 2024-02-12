В красном комбинезоне с камнями и стразами: Алиша Киз присоединилась к Ашеру на сцене Супербоула

Певец Ашер в минувшее воскресенье выступил с потрясающим шоу в перерыве одного из важнейших спортивных мероприятий Америки - Супербоуле. В этом году за кубок чемпионов соревновались команды "Канзас-Сити Чифс" и "Сан-Франциско Форти Найнерс".

Алиша Киз и Ашер / Фото: Associated Press

Ашер вышел на сцену в гламурном белом костюме от Dolce & Gabbana с вышивкой, который носил в топом, полностью расшитом серебряными бисером и пайетками.

Также на нем были кроссовки Portofino и изготовленные на заказ кожаные перчатки с кристаллами Swarovski и жемчугом.

Ашер / Фото: Associated Press

Компанию артисту на сцене также составили will.i.am, Алиши Киз и H.E.R. Но если певец был в светлом наряде, то Алиша выбрала комбинезон кроваво-красного оттенка, который тоже был от Модного дома Dolce & Gabbana.

Алиша Киз и Ашер / Фото: Associated Press

Певица была одета в индивидуальный красный ансамбль, состоящий из накидки из органзы, покрытой кристаллами Swarovski с эффектом деграде и комбинезона с корсетом, который также был полностью расшитый пайетками и кристаллами.

Алиша Киз и Ашер / Фото: Associated Press

Алиша Киз / Фото: Associated Press

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