В красном комбинезоне с камнями: стильная Джессика Честейн на кинофестивале в Торонто

45-летняя актриса в наряде от Elie Saab вышла на красную дорожку.

Джессика Честейн появилась на международном кинофестивале в Торонто. Она приехала представить фильм The Good Nurse, в котором сыграла главную роль.

Ее коллегой по съемочной площадке был вышедший с ней на красную дорожку Эдди Редмэйн.

Эдди Редмейн и Джессика Честейн / Фото: Associated Press

Джессика Честейн / Фото: Associated Press

Для мероприятия Джесс выбрала элегантный красный комбинезон от Elie Saab со штанами-палаццо.

Джессика Честейн / Фото: Associated Press

Спина наряда была украшена камнями, ее звезда также показала фотографам.

Джессика Честейн / Фото: Associated Press

Честейн сделала аккуратную прическу и макияж с акцентом на пышных ресницах.

Джессика Честейн / Фото: Associated Press

Редмэйн был одет в клетчатый пиджак, белую рубашку, черный галстук и коричневые брюки.

Напомним, в прошлый раз мы видели Джессику На вечеринке звезда появилась в ярком мини-платье с короткими рукавами. Наряд цвета фуксии был украшен спереди большой молнией и накладными карманами.

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