В красном комбинезоне с разрезами: Кэндис Свэйнпоул на вечеринке в Париже

Южноафриканская модель Кэндис Свэйнпоул приезжала в Париж, где была запечатлена фотографами.
На днях девушка отпраздновала свое 33-летие, не известно, была ли какая-то вечеринка по поводу дня рождения модели. Но известно, что в Париже звезда посещала вечеринку по случаю закрытия выставки Анны Имхоф "Natures Mortes" Burberry во дворце Токио.
Одета Свэйнпоул была в красный комбинезон с вырезами сбоку, черный объемный плащ, обута в кожаные туфли-лоферы, а в руках держала маленькую сумку от Burberry на ремешке-цепочке. Свой стильный лук модель дополнила золотыми серьгами-кольцами и несколькими украшениями на пальцах.
Она снова покрасила волосы в светлый оттенок и собрала их в пучок. А макияж на ее лице был максимально натуральным.
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