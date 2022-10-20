В красном комбинезоне с соблазнительным декольте: Тори Спеллинг продемонстрировала сексуальный лук

Звезда популярного в 90-х телесериала "Беверли-Хиллз, 90210" обожает примерить обновки и хвастаться ими перед своими подписчиками в соцсети.
Тори Спеллинг продемонстрировала фолловерам в Instagram свой новый гламурный образ, в котором она выглядела сексуально и была похожа на куклу Барби.
Актриса надела красный комбинезон с блестками, брюками-клеш и соблазнительным декольте. Наряд прекрасно подчеркнул подтянутую фигуру звезды и акцентировали внимание на обольстительном бюсте.
Аутфит Тори дополнила пышной прической с локонами, насыщенным макияжем с акцентом на ресницах и серьгами-кольцами.
Напомним, Спеллинг пришла на утреннее шоу Good Morning America в коричневом кожаном мини-платье на пуговицах. Лук она дополнила бежевыми колготами в сетку и темно-бордовыми замшевыми босоножками на платформе и каблуке.
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