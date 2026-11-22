Ким Кардашьян / © Getty Images

Реклама

Ким Кардашьян посетила Гран-при Формулы-1 в Лас-Вегасе, который прошел на городской трассе Лас-Вегас-Стрип в штате Невада. Звезда реалити приехала поддержать своего бойфренда — семикратного чемпиона мира Льюиса Хэмилтона.

Для спортивного мероприятия знаменитость выбрала красный облегающий комбинезон из коллекции прет-а-порте Christian Dior сезона осень-зима 2003 года. Он имел глубокое декольте и откровенную шнуровку на ногах, которая обнажала кожу от бедер до лодыжек. Декоративные переплетения создавали эффект корсетной шнуровки и придавали наряду пикантности.

Реклама

Ким Кардашьян / © Getty Images

Поверх комбинезона Кардашьян надела черный кожаный двубортный тренч с широкими лацканами, который завязала поясом на талии.

Реклама

Аутфит звезда дополнила красными босоножками на высоком каблуке с многочисленными тонкими ремешками и шнуровкой, которые гармонично сочетались с декором комбинезона.

На лице Ким были большие черные солнцезащитные очки. Волосы она распустила, уложив их объемными волнами. Звезда реалити нанесла макияж с нюдовой помадой и сделала светлый маникюр и педикюр.

Напомним, Ким Кардашьян сияла на гала-вечере LACMA в блестящем платье Gucci с пайетками.

Новости партнеров

Новости партнеров