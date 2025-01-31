В красном комбинезоне со стразами: Шерон Стоун посетила благотворительный концерт

Голливудская звезда Шерон Стоун вышла к фотографам во время благотворительного концерта Американской кардиологической ассоциации Go Red for Women Red Dress Collection, который проводился в Нью-Йорке.

Шерон Стоун / Фото: Associated Press

Дресс-код мероприятия был красный, поэтому Шерон надела яркий комбинезон с глубоким V-образным декольте, лацканами и эполетами. Наряд был полность усыпан стразами красного цвета, который очень эффектно сверкали в свете софитов.

Этот наряд она дополнила украшениями с камнями, любимой укладкой и ярким макияжем. Обута Стоун была в серебристые туфли на каблуках.

Шерон Стоун / Фото: Associated Press

Также на этой неделе в потрясающем ярком наряде, но малинового цвета, продемонстрировала 55-летняя актриса Рене Зеллвегер на премьере фильма "Бриджит Джонс: Влюблена в парня".

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