В красном корсете и прозрачном мини-платье: рэперша Lizzo продолжает хвастаться результатами экстремального похудения

Lizzo / © Getty Images

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Рэперша Lizzo посетила спектакль Amazon 2025 Upfront в театре Beacon в Нью-Йорке.

На мероприятие она пришла в дерзком луке. На рэперше было прозрачное черное мини-платье с принтом, сверху которого она надела красный корсет, подчеркнувший ее похудевшую фигуру.

Lizzo / © Getty Images

Аутфит Lizzo дополнила черными капроновыми колготами и черными сапогами с ремешками и на грубой подошве. Свои платиновые волосы артистка уложила в локоны, сделала макияж смоки-айс и с черными стрелками, а также острый длинный маникюр с декором. Уши она украсила большими серебряными серьгами-кольцами, шею – цепочкой с сердечками, а руки – серебряными браслетом и кольцами.

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Напомним, Lizzo на «красной» дорожке Met Gala позировала в экстравагантном черно-белом корсетном платье-русалке с откровенным декольте от бренд Christian Siriano.

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