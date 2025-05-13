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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
125
Время на прочтение
1 мин

В красном корсете и прозрачном мини-платье: рэперша Lizzo продолжает хвастаться результатами экстремального похудения

36-летняя американская рэп-исполнительница нарядом подчеркнула похудевшую талию.

Lizzo

Lizzo / © Getty Images

Рэперша Lizzo посетила спектакль Amazon 2025 Upfront в театре Beacon в Нью-Йорке.

На мероприятие она пришла в дерзком луке. На рэперше было прозрачное черное мини-платье с принтом, сверху которого она надела красный корсет, подчеркнувший ее похудевшую фигуру.

Lizzo / © Getty Images

Lizzo / © Getty Images

Аутфит Lizzo дополнила черными капроновыми колготами и черными сапогами с ремешками и на грубой подошве. Свои платиновые волосы артистка уложила в локоны, сделала макияж смоки-айс и с черными стрелками, а также острый длинный маникюр с декором. Уши она украсила большими серебряными серьгами-кольцами, шею – цепочкой с сердечками, а руки – серебряными браслетом и кольцами.

Напомним, Lizzo на «красной» дорожке Met Gala позировала в экстравагантном черно-белом корсетном платье-русалке с откровенным декольте от бренд Christian Siriano.

Lizzo / © Getty Images

Lizzo / © Getty Images

Lizzo / © Associated Press

Lizzo / © Associated Press

Lizzo / © Getty Images

Lizzo / © Getty Images

Lizzo / © Getty Images

Lizzo / © Getty Images

Lizzo / © Getty Images

Lizzo / © Getty Images

Lizzo / © Instagram Lizzo

Lizzo / © Instagram Lizzo

Lizzo / © Instagram Lizzo

Lizzo / © Instagram Lizzo

Lizzo_2 / © Getty Images

© Getty Images

Lizzo_1 / © Getty Images

© Getty Images

Lizzo / © instagram.com/lizzobeeating

© instagram.com/lizzobeeating

Lizzo / © Associated Press

Lizzo / © Associated Press

Lizzo / © Associated Press

© Associated Press

Lizzo / © Associated Press

© Associated Press

Lizzo / © Associated Press

Lizzo / © Associated Press

Lizzo / © Associated Press

Lizzo / © Associated Press

Lizzo / © Associated Press

Lizzo / © Associated Press

Lizzo_3 / © Associated Press

© Associated Press

Lizzo / © Associated Press

Lizzo / © Associated Press

Lizzo / © Associated Press

Lizzo / © Associated Press

Lizzo / © Associated Press

Lizzo / © Associated Press

Lizzo / © Getty Images

Lizzo / © Getty Images

Lizzo / © Associated Press

© Associated Press

Lizzo / © Associated Press

© Associated Press

Lizzo / © Associated Press

© Associated Press

Lizzo / © Associated Press

Lizzo / © Associated Press

Lizzo / © Associated Press

Lizzo / © Associated Press

Lizzo / © Associated Press

Lizzo / © Associated Press

Lizzo / © Associated Press

Lizzo / © Associated Press

Дата публикации
Количество просмотров
125
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