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В красном корсете и сверкающих ботфортах: Деми Роуз в новогоднем луке похвасталась пышными формами

В красном корсете и сверкающих ботфортах: Деми Роуз в новогоднем луке похвасталась пышными формами

Автор
Алина ОнопаАлина Онопа
Дата публикации
Просмотры
533
Время на прочтение
1 мин
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В красном корсете и сверкающих ботфортах: Деми Роуз в новогоднем луке похвасталась пышными формами

Деми Роуз / Фото: Instagram Деми Роуз

Британская модель показала фолловерам пикантный праздничный аутфит.

Деми Роуз опубликовала в Instagram снимки своего сексуального новогоднего образа.

Перед камерой модель предстала в красном корсете, расшитом пайетками, который идеально подчеркнул ее пышный бюст.

Деми Роуз / © Instagram Деми Роуз
Деми Роуз / Фото: Instagram Деми Роуз

Корсет красавица скомбинировала с черными мини-шортами и высокими красными блестящими ботфортами на шпильках.

Деми Роуз / © Instagram Деми Роуз
Деми Роуз / Фото: Instagram Деми Роуз

Роуз собрала волосы вверх, сделала макияж с черными стрелками и завершила лук дизайнерским маникюром.

Позировала звезда на полу на зеленом фоне, демонстрируя свои сексуальные формы.

Деми Роуз / © Instagram Деми Роуз
Деми Роуз / Фото: Instagram Деми Роуз
Деми Роуз / © Instagram Деми Роуз
Деми Роуз / Фото: Instagram Деми Роуз

Напомним, в прошлый раз Деми хвасталась соблазнительным декольте в кружевном белье.

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Дата публикации
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