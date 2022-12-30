В красном корсете и сверкающих ботфортах: Деми Роуз в новогоднем луке похвасталась пышными формами

Британская модель показала фолловерам пикантный праздничный аутфит.
Деми Роуз опубликовала в Instagram снимки своего сексуального новогоднего образа.
Перед камерой модель предстала в красном корсете, расшитом пайетками, который идеально подчеркнул ее пышный бюст.
Корсет красавица скомбинировала с черными мини-шортами и высокими красными блестящими ботфортами на шпильках.
Роуз собрала волосы вверх, сделала макияж с черными стрелками и завершила лук дизайнерским маникюром.
Позировала звезда на полу на зеленом фоне, демонстрируя свои сексуальные формы.
Напомним, в прошлый раз Деми хвасталась соблазнительным декольте в кружевном белье.
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