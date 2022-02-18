В красном корсете и туфлях с сердечками: Деми Роуз похвасталась сексуальными формами

Британская "Ким Кардашьян" продолжает соблазнять фолловеров откровенными образами.
Деми Роуз пополнила свой фотоблог очередной порцией пикантных снимков. На них красотка продемонстрировала сексуальный образ.
Деми предстала в красном корсете, который идеально подчеркнул ее пышный бюст и тонкую талию.
Свой аутфит она дополнила серебристо-красными туфлями с сердечками, инкрустированными стразами, красными очками в виде сердечек и красной сумкой-сердцем. Волосы она уложила в локоны и сделала нежный макияж.
Роуз соблазнительно позировала возле бассейна в форме сердца. Фото получились эффектными, не так ли?
Ранее Деми без белья похвасталась пышными ягодицами.
Читайте также: