В красном корсете и туфлях с сердечками: Деми Роуз похвасталась сексуальными формами

Британская "Ким Кардашьян" продолжает соблазнять фолловеров откровенными образами.

Деми Роуз пополнила свой фотоблог очередной порцией пикантных снимков. На них красотка продемонстрировала сексуальный образ.

Деми предстала в красном корсете, который идеально подчеркнул ее пышный бюст и тонкую талию.

Деми Роуз / Instagram Деми Роуз

Свой аутфит она дополнила серебристо-красными туфлями с сердечками, инкрустированными стразами, красными очками в виде сердечек и красной сумкой-сердцем. Волосы она уложила в локоны и сделала нежный макияж.

Деми Роуз / Instagram Деми Роуз

Роуз соблазнительно позировала возле бассейна в форме сердца. Фото получились эффектными, не так ли?

Деми Роуз / Instagram Деми Роуз

Ранее Деми без белья похвасталась пышными ягодицами.

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