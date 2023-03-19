В красном костюме и без бюстгальтера: Шэрон Стоун посетила светский прием

Знаменитость посетила мероприятие "Честь: в их словах - истории, посвященной 50-летию окончания войны во Вьетнаме" в Голливудском театре "Легион" в Лос-Анджелесе, куда приехала в эффектном красном брючном костюме.

На красную дорожку Шэрон вышла в жакете, который надела на голое тело и широких брюках с накидкой с одной стороны. Вместо пуговицы на жакете у Стоун висел маленький золотой замок. А зону декольте подчеркивало украшение на черном шнурке, которое выглядело, как огромный кулон. Обута была в золотые босоножки.

Шэрон Стоун / Фото: Getty Images

Актриса сделала лаконичную прическу, макияж с акцентом на розовые губы, надела очки с прозрачными стеклами и маленькие золотые серьги-колечки.

Также недавно Шэрон приняла участие в благотворительном гала-вечере 2023 Женского фонда исследования рака, который прошел в отеле Four Seasons, в Беверли-Хиллз. Тогда на дорожку звезда вышла в платье болотного цвета, усыпанного стразами. Дополнив образ золотыми аксессуарами.

Шэрон Стоун / Фото: Getty Images

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