В красном костюме и ковбойках: министр по вопросам равенства Испании приехала на фестиваль

Ана Редондо / © Getty Images

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Папарацци сфотографировали, как министр равенства Испании Ана Редондо прибыла на фестиваль «Princesa de Girona CongresFest», который состоялся в Леоне.

Политик появилась там в деловом красном костюме из рельефной ткани, который состоял из приталенного жакета и брюк-клеш. На Ане также был белый топ и замшевые бежевые ботильоны на стойких каблуках. В руке она несла белоснежную сумку.

© Getty Images

Министр распустила волосы, сделала макияж с розовой помадой и украсила уши золотыми серьгами-кольцами.

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Напомним, министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен приехала в Вашингтон в салатовом платье , покрытом полностью аппликациями в виде гороха. На шее у нее был платок с цветочным принтом.