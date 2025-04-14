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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
286
Время на прочтение
1 мин

В красном костюме и ковбойках: министр по вопросам равенства Испании приехала на фестиваль

Ана Редондо в ярком оразе попала под прицел фотографов.

Автор публикации
Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
Ана Редондо

Ана Редондо / © Getty Images

Папарацци сфотографировали, как министр равенства Испании Ана Редондо прибыла на фестиваль «Princesa de Girona CongresFest», который состоялся в Леоне.

Политик появилась там в деловом красном костюме из рельефной ткани, который состоял из приталенного жакета и брюк-клеш. На Ане также был белый топ и замшевые бежевые ботильоны на стойких каблуках. В руке она несла белоснежную сумку.

/ © Getty Images

© Getty Images

Министр распустила волосы, сделала макияж с розовой помадой и украсила уши золотыми серьгами-кольцами.

Напомним, министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен приехала в Вашингтон в салатовом платье , покрытом полностью аппликациями в виде гороха. На шее у нее был платок с цветочным принтом.

Дата публикации
Количество просмотров
286
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