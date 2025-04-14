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- Шоу-бизнес
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В красном костюме и ковбойках: министр по вопросам равенства Испании приехала на фестиваль
Ана Редондо в ярком оразе попала под прицел фотографов.
Папарацци сфотографировали, как министр равенства Испании Ана Редондо прибыла на фестиваль «Princesa de Girona CongresFest», который состоялся в Леоне.
Политик появилась там в деловом красном костюме из рельефной ткани, который состоял из приталенного жакета и брюк-клеш. На Ане также был белый топ и замшевые бежевые ботильоны на стойких каблуках. В руке она несла белоснежную сумку.
Министр распустила волосы, сделала макияж с розовой помадой и украсила уши золотыми серьгами-кольцами.
Напомним, министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен приехала в Вашингтон в салатовом платье , покрытом полностью аппликациями в виде гороха. На шее у нее был платок с цветочным принтом.