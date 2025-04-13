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- Шоу-бизнес
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В красном костюме и на мотоцикле: папарацци подловили Беллу Хадид в Париже
28-летнюю модель сфотографировали на съемочной площадке.
Папарацци подловили Беллу Хадид в Париже во время съемок предстоящего сериала от режиссера Райана Мерфи «Красавица».
Модель сидела на мотоцикле. Она была одета в красный кожаный костюм, состоявший из укороченной куртки с высокой горловиной и обтягивающих брюк на молнии с высокой посадкой. Лук Белла дополнила красными кожаными перчатками и серыми мотоботами.
У Хадид была прическа с мокрым эффектом, уложенная назад, макияж смоки-айс и лаконичные серьги-кольца в ушах.
О сериале «Красавица»:
Известно, что действия сериала разворачиваются в мире, где болезнь, передающаяся половым путем, распространяется по всему миру. Она делает людей физически более привлекательными, но в конце концов убивает своего хозяина. Двое детективов находят сговор вокруг происхождения болезни.