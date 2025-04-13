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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
93
Время на прочтение
1 мин

В красном костюме и на мотоцикле: папарацци подловили Беллу Хадид в Париже

28-летнюю модель сфотографировали на съемочной площадке.

Автор публикации
Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
Белла Хадид

Белла Хадид / © Getty Images

Папарацци подловили Беллу Хадид в Париже во время съемок предстоящего сериала от режиссера Райана Мерфи «Красавица».

Модель сидела на мотоцикле. Она была одета в красный кожаный костюм, состоявший из укороченной куртки с высокой горловиной и обтягивающих брюк на молнии с высокой посадкой. Лук Белла дополнила красными кожаными перчатками и серыми мотоботами.

Белла Хадид / © Getty Images

Белла Хадид / © Getty Images

У Хадид была прическа с мокрым эффектом, уложенная назад, макияж смоки-айс и лаконичные серьги-кольца в ушах.

О сериале «Красавица»:

Известно, что действия сериала разворачиваются в мире, где болезнь, передающаяся половым путем, распространяется по всему миру. Она делает людей физически более привлекательными, но в конце концов убивает своего хозяина. Двое детективов находят сговор вокруг происхождения болезни.

Белла Хадид / © Getty Images

Белла Хадид / © Getty Images

Белла Хадид / © Getty Images

Белла Хадид / © Getty Images

Белла Хадид / © Getty Images

Белла Хадид / © Getty Images

Белла Хадид / © Getty Images

Белла Хадид / © Getty Images

Белла Хадид / © Getty Images

Белла Хадид / © Getty Images

Белла Хадид / © Getty Images

Белла Хадид / © Getty Images

Белла Хадид / © Getty Images

Белла Хадид / © Getty Images

Белла Хадид / © Getty Images

Белла Хадид / © Getty Images

Белла Хадид / © Getty Images

Белла Хадид / © Getty Images

Белла Хадид / © Getty Images

Белла Хадид / © Getty Images

Белла Хадид / © Getty Images

Белла Хадид / © Getty Images

Белла Хадид / © Getty Images

Белла Хадид / © Getty Images

Белла Хадид / © Getty Images

Белла Хадид / © Getty Images

Белла Хадид с отцом / © Getty Images

Белла Хадид с отцом / © Getty Images

Белла Хадид / © Getty Images

Белла Хадид / © Getty Images

Белла Хадид / © Getty Images

Белла Хадид / © Getty Images

Белла Хадид / © Getty Images

Белла Хадид / © Getty Images

Белла Хадид / © Getty Images

Белла Хадид / © Getty Images

Белла Хадид / © Getty Images

Белла Хадид / © Getty Images

Белла Хадид / © Getty Images

Белла Хадид / © Getty Images

Белла Хадид / © Getty Images

Белла Хадид / © Getty Images

Белла Хадид / © Getty Images

Белла Хадид / © Getty Images

Дата публикации
Количество просмотров
93
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