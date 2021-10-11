В красном костюме и на шпильках: Маричка Падалко продемонстрировала яркий образ для эфира

В красном костюме и на шпильках: Маричка Падалко продемонстрировала яркий образ для эфира

Ведущая сфотографировалась в студии ТСН.

Маричка Падалко опубликовала в Instagram фото своего нового аутфита для эфира ТСН, сделанные в студии.

Ведущая появилась в красном брючном костюме и бежевом топе. Образ она дополнила белыми туфлями на шпильках. Аккуратная укладка и нежный макияж завершили лук Марички.

Маричка Падалко / Instagram Марички Падалко

"Брючный костюм — да или нет?" — спросила Падалко у своих подписчиков.

Маричка Падалко / Instagram Марички Падалко

Ее коллега — Соломия Витвицкая, ответила: "О! Да". Фолловерам также нравится Маричка в нарядах с брюками: "Очень красиво", "Да! Маричка, вы очаровательная", "Да! Вам очень идет", "Конечно, да! И этот красный — любовь", "Конечно да! Вам идет! И в платьях вы тоже прекрасна".

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