В красном костюме и на высоких каблуках: стильная Гленн Клоуз сходила на шоу в Нью-Йорке

77-летняя актриса занимается промокампанией комедийного боевика "Снова в действии", в котором снялась.

Гленн Клоуз попала под прицел папарацци в Нью-Йорке после съемок в "Шоу Дрю Бэрримор".

Актриса сейчас активно занимается промокампанией нового фильма, в котором снялась. Это комедия-боевик Netflix – "Снова в действии", премьера которой запланирована на 2025 год. Она станет первым фильмом с Кэмерон Диас через более чем десятилетие после ее выхода из актерской карьеры в 2014 году.

Клоуз выглядела стильно. На ней было двубортное пальто бежево-серого оттенка от бренда Max Mara, в котором мы ее уже видели раньше, красный брючный костюм и белая рубашка.

Гленн Клоуз / Фото: Getty Images

Аутфит Гленн дополнила бежевыми босоножками на высоких платформах и каблуках, коричневыми кожаными перчатками и солнцезащитными очками.

О фильме:

Это история о двух бывших сотрудниках ЦРУ, ставших родителями из пригорода. Их прошлое возвращается и начинает их преследовать, когда их прикрытие раскрывается. В актерский состав вошли: Гленн Клоуз, Камерон Диас, Эндрю Скотт, Кайл Чендлер и Джейми Деметриу.

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