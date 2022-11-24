В красном костюме и с розовой сумкой: Алина Байкова в стильном образе прогулялась по Нью-Йорку

Она продемонстрировала роскошный наряд, сочетав красный цвет с розовым, который в этом году стал одним из самых модных.

Украинская супермодель Алина Байкова попала под прицел папарацци на улицах Нью-Йорка во время прогулки. Красотка была одета в очень яркий и стильный total look от итальянского бренда Pinko.

Алина Байкова / Фото: Getty Images

В наряде она сочетала маскулинный брючный оверсайз-костюм красного оттенка с розовой рубашкой и уже культовой сумкой на длинном ремешке, тоже розового оттенка, который в этом году безумно популярен и стал практически новым черным.

Дополняли образ Алины массивные черные ботинки на грубой подошве и эффектный макияж с серо-коричневыми тенями и красной помадой. Волосы девушки были собраны в высокую косичку, а ее уши украшали серьги-пусеты.

Алина Байкова / Фото: Getty Images

Снимки модели были сделаны в районе Сохо, когда она направлялась на праздничный обед, организованный брендом Pinko. Несколькими личными снимками модели поделилась также в Instagram.

Также девушка активно продолжает поддерживать Украину. Для своей многомиллионной аудитории она делает посты и публикует сториз, в которых рассказывает о родине, просит помогать, популяризирует украинские бренды и практически на все публичные мероприятия приходит с сине-желтым флагом. Среди ее последних публикаций также было фото в футболке с картой Украины и надписью "дом".

Алина Байкова / Фото: Instagram Алины Байковой

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