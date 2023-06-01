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В красном костюме с бантом на плече: Шерон Стоун на светском вечере в Лос-Анджелесе

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
Дата публикации
Просмотры
791
Время на прочтение
1 мин
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В красном костюме с бантом на плече: Шерон Стоун на светском вечере в Лос-Анджелесе

Шерон Стоун / Фото: Getty Images

Шерон Стоун сияла в красном брючном костюме на мероприятии Raising Our Voices, организованном Hollywood Reporter в Лос-Анджелесе.

65-летняя знаменитость выглядела очень эффектно в красном вельветовом удлиненном жакете и брюках клеш со стрелками, к которым подобрала остроносые кожаные темно-вишневые туфли на шпильках. На жакете у Шерон был огромный бант, а под ним у нее была бледно-розовая рубашка, расстегнутая на несколько верхних пуговиц.

Стоун сделала укладку, зачесав свои белые волосы назад, у нее на лице был легкий макияж с розовым блеском на губах, а в ушах - маленькие золотые серьги-колечки.

Шерон Стоун / © Getty Images
Шерон Стоун / Фото: Getty Images

На мероприятии также присутствовала актриса Ева Лонгория, которая продемонстрировала лук в кожаном платье от Elie Saab.

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Дата публикации
Просмотры
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