В красном костюме с бантом на плече: Шерон Стоун на светском вечере в Лос-Анджелесе

65-летняя знаменитость выглядела очень эффектно в красном вельветовом удлиненном жакете и брюках клеш со стрелками, к которым подобрала остроносые кожаные темно-вишневые туфли на шпильках. На жакете у Шерон был огромный бант, а под ним у нее была бледно-розовая рубашка, расстегнутая на несколько верхних пуговиц.

Стоун сделала укладку, зачесав свои белые волосы назад, у нее на лице был легкий макияж с розовым блеском на губах, а в ушах - маленькие золотые серьги-колечки.

Шерон Стоун / Фото: Getty Images

На мероприятии также присутствовала актриса Ева Лонгория, которая продемонстрировала лук в кожаном платье от Elie Saab.

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