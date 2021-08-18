В красном костюме с флористическим принтом: победительница "Холостяка-11" Анна Богдан показала фото с отдыха

Анна Богдан продемонстрировала яркий лук и ответила на вопрос фолловеров о свадьбе.

Победительница 11-го сезона шоу "Холостяк", бывшая жена экс-главы Офиса президента Андрея Богдана и нынешняя девушка Михаила Заливако – Анна Богдан – опубликовала в Instagram новое фото с отдыха.

На нем девушка позирует в красном костюме с флористическим принтом, который состоит из кроп-топа с длинными рукавами и V-образным вырезом, а также с юбки с рюшами. Свой лук она дополнила черными очками.

Анна Богдан / Instagram Анны Богдан

В подписи к фото Аня ответила на часто задаваемые ей вопросы, когда у нее с Мишей свадьба, когда дети?

"Пока я отвечу так: всему свое время. Отношения… та и, в принципе, жизнь, имеют свои определенные этапы. И нам хочется ими сполна насладиться. Если описывать наши отношения, то кажется, что у нас вечный цветочно-букетный период с цветами, свиданиями и огромной кучей романтических моментов. Мы, конечно же, мечтаем о детях, разговариваем и шутим, какими они будут… Больше всего обсуждаем вопрос, будут ли у малышей кудряшки.

Но пока это все, что могу рассказать. И не из-за того, что не хочу. А просто чувствую, что так надо", - написала девушка.

Напомним, ранее Богдан показала, как выглядела до похудения на 16 кг.

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