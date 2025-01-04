В красном костюме с пайетками: финалистка "Холостяка-13" в эффектном луке от украинского бренда появилась на пост-шоу

Финалистка "Холостяка-13" Анастасия Юзьвак появилась в эфире специального выпуска "Холостяк. Жизнь после проекта".

Девушка продемонстрировала эффектный образ в красном костюме с пайетками и обнаженными плечами от украинского бренда Gasanova. Он состоял из кроп-топа и широких брюк.

Анастасия Юзьвак/Instagram holostyakstb

В этом наряде Настя похвасталась стройной фигурой и плоским животом.

Анастасия Юзьвак/Instagram holostyakstb

Аутфит она дополнила черными туфлями, элегантной прической с выпущенными спереди прядями и нежным макияжем. На шее у нее был золотой чокер, а на запястье – браслет из этого комплекта.

Григорий Решетник и Анастасия Юзьвак/Instagram Григория Решетника

Фото с Юзьвак на своей странице в Instagram опубликовал ведущий проекта Григорий Решетник. В посте он поддержал девушку:

"Сложнее всего – это дойти до финала и услышать "позволь, я тебя проведу"… Потом остаться наедине со своими мыслями и переживаниями. А потом еще вынести волну публичных обсуждений и обвинений... В жизни каждый и каждая из нас может ошибаться, главное, делать выводы, уметь нести за них ответственность и смело двигаться дальше, оставаясь верными самими себе. Анастасия нашла в себе силы, пришла на финальное пост-шоу и, по-моему, достойно держалась".

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