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В красном костюме с пайетками и в жемчугах: Екатерина Бужинская продемонстрировала эффектный новогодний образ

В красном костюме с пайетками и в жемчугах: Екатерина Бужинская продемонстрировала эффектный новогодний образ

Автор
Алина ОнопаАлина Онопа
Дата публикации
Просмотры
322
Время на прочтение
1 мин
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В красном костюме с пайетками и в жемчугах: Екатерина Бужинская продемонстрировала эффектный новогодний образ

Екатерина Бужинская

Певица в ярком луке позировала у елки.

Екатерина Бужинская снялась в красивой новогодней фотосессии и показала в Instagram несколько кадров из нее.

Екатерина Бужинская / ©
Екатерина Бужинская

Перед объективом фотокамеры артистка предстала в эффектном образе у елки. На ней был красный брючный костюм с пайетками.

Екатерина Бужинская / ©
Екатерина Бужинская

Екатерина сделала объемную прическу с локонами, вечерний макияж с красной помадой и красный маникюр. Шею звезда украсила массивным жемчужным ожерельем, а уши – серьгами с жемчугом.

Екатерина Бужинская / ©
Екатерина Бужинская

Напомним, Екатерина Бужинская и Михаил Грицкан представили новую зимнюю песню.

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Дата публикации
Просмотры
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