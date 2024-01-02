В красном костюме с пайетками и в жемчугах: Екатерина Бужинская продемонстрировала эффектный новогодний образ

Певица в ярком луке позировала у елки.

Екатерина Бужинская снялась в красивой новогодней фотосессии и показала в Instagram несколько кадров из нее.

Екатерина Бужинская

Перед объективом фотокамеры артистка предстала в эффектном образе у елки. На ней был красный брючный костюм с пайетками.

Екатерина Бужинская

Екатерина сделала объемную прическу с локонами, вечерний макияж с красной помадой и красный маникюр. Шею звезда украсила массивным жемчужным ожерельем, а уши – серьгами с жемчугом.

Екатерина Бужинская

Напомним, Екатерина Бужинская и Михаил Грицкан представили новую зимнюю песню.

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