Ким Кардашьян / © Getty Images

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Ким Кардашьян снова запечатлели на Гран-при Формулы-1 в Лас-Вегасе, который прошел на трассе Лас-Вегас-Стрип в штате Невада. Знаменитость приехала поддержать своего возлюбленного — семикратного чемпиона мира Льюиса Хэмилтона.

Ким шла по территории автодрома в дерзком аутфите от бренда Chrome Hearts, в котором она выглядела ярко и эффектно. На ней был красный кожаный костюм, сшитый на заказ, состоящий из приталенной куртки на молнии с воротником-стойкой и глубоким V-образным декольте, а также брюк-клеш с четырьмя серебристыми пуговицами спереди.

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Ким Кардашьян / © Getty Images

Наряд идеально облегал ее фигуру, подчеркивая тонкую талию и пышные бедра. Кстати, цвет костюма перекликался с фирменным красным цветом команды Ferrari, за которую выступает Хэмилтон.

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Лук Ким дополнила маленькой красной сумочкой, остроносыми туфлями бордового цвета на каблуках и массивными черными солнцезащитными очками.

У нее была ровная прическа с пробором посередине и макияж с нюдовой помадой.

Напомним, накануне Ким Кардашьян продемонстрировала еще один дерзкий образ в черном кожаном тренче и красном облегающем комбинезоне от Christian Dior.

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