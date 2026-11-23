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- Шоу-бизнес
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В красном кожаном костюме с декольте: Ким Кардашьян сфотографировали в ярком образе от Chrome Hearts
46-летняя звезда реалити продемонстрировала эффектный total red look, в котором подчеркнула свои пышные формы.
Ким Кардашьян снова запечатлели на Гран-при Формулы-1 в Лас-Вегасе, который прошел на трассе Лас-Вегас-Стрип в штате Невада. Знаменитость приехала поддержать своего возлюбленного — семикратного чемпиона мира Льюиса Хэмилтона.
Ким шла по территории автодрома в дерзком аутфите от бренда Chrome Hearts, в котором она выглядела ярко и эффектно. На ней был красный кожаный костюм, сшитый на заказ, состоящий из приталенной куртки на молнии с воротником-стойкой и глубоким V-образным декольте, а также брюк-клеш с четырьмя серебристыми пуговицами спереди.
Наряд идеально облегал ее фигуру, подчеркивая тонкую талию и пышные бедра. Кстати, цвет костюма перекликался с фирменным красным цветом команды Ferrari, за которую выступает Хэмилтон.
Лук Ким дополнила маленькой красной сумочкой, остроносыми туфлями бордового цвета на каблуках и массивными черными солнцезащитными очками.
У нее была ровная прическа с пробором посередине и макияж с нюдовой помадой.
Напомним, накануне Ким Кардашьян продемонстрировала еще один дерзкий образ в черном кожаном тренче и красном облегающем комбинезоне от Christian Dior.