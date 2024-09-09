В красном кожаном платье и замшевых босоножках: Деми Мур на вечеринке в Торонто

Деми Мур посетила вечеринку "Дорога к "Золотым глобусам", которая состоялась в рамках Международного кинофестиваля в Торонто.

Для своего появления она выбрала красное кожаное платье миди от нью-йоркского бренда Proenza Schouler. Наряд имел тонкие бретельки и юбку с завязкой.

Деми Мур / Фото: Getty Images

Платье Деми скомбинировала с красными замшевыми босоножками на каблуках от Aquazzura. У нее была идеально ровная укладка, вечерний макияж и красный педикюр. Уши актриса украсила золотыми серьгами от Tiffany & Co., инкрустированными бриллиантами, и золотыми браслетами.

Напомним, Деми Мур представила фильм "Субстанция" (The Substance) на кинофестивале в Торонто в черно-белом аутфите от бренда Thom Browne. На ней была классическая белая рубашка с черным галстуком, черный атласный широкий пояс, подчеркнувший ее тонкую талию, и длинная черная юбка.

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