В красном кроп-топе и джинсах: Скаут Уиллис вышла на прогулку с собакой

В красном кроп-топе и джинсах: Скаут Уиллис вышла на прогулку с собакой

Средняя дочь Брюса Уиллиса и Деми Мур – Скаут – была запечатлена фотографами во время прогулки с собакой в Лос-Анджелесе.

30-летняя Скаут Уиллис продемонстрировала свою фигуру в красном кроп-топе с квадратным вырезом и высоких синих джинсах прямого кроя, розовых носках и кожаных грубых ботинках. Девушка выгуливала свою собаку в районе Лос-Фелисе и пила кофе.

На шее у Скаут была тонкая подвеска, а на лице – розовая защитная маска. Волосы она распустила и надела несколько серьг в уши.

Скаут Уиллис / Getty Images

Подписчики Instagram девушки могут увидеть и более откровенные кадры. Например, Скаут иногда публикует снимки в купальниках, к слову, не только свои, но и своих сестер и мамы - Деми Мур.

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