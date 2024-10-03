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В красном кроп-топе и лосинах: стройную Оливию Уайльд папарацци подловили возле спортзала

В красном кроп-топе и лосинах: стройную Оливию Уайльд папарацци подловили возле спортзала

В красном кроп-топе и лосинах: стройную Оливию Уайльд папарацци подловили возле спортзала

Оливия Уайлд / Фото: Getty Images

40-летняя актриса и режиссер, чтобы выглядеть хорошо, регулярно занимается спортом.

В объективы папарацци в Лос-Анджелесе попала Оливия Уайлд. Актриса шла с тренировки в спортзале.

Она продемонстрировала подтянутую фигуру в красном спортивном комплекте, состоявшем из кроп-топа и лосин с высокой посадкой. Наряд звезда скомбинировала со светлыми кроссовками.

Оливия Уайлд / © Getty Images
Оливия Уайлд / Фото: Getty Images

Оливия собрала волосы в хвост, надела на лицо солнцезащитные очки и сделала длинный французский маникюр с черным акцентным цветом. В руке она несла шоппер и термочашку.

Напомним, Оливия Уайлд на мероприятие бренда Chanel пришла в стильном твидовом костюме персикового оттенка, состоявшего из широких брюк и двубортного жакета с гламурными пуговицами.

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