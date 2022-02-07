В красном кроп-топе и сапогах-казаках: Скаут Уиллис заехала на заправку

Средняя дочь Деми Мур и Брюса Уиллиса – Скаут – попала под прицел фотографов в Лос-Анджелесе.
30-летнюю девушку сфотографировали, когда она приехала на заправку, чтобы заправить свой автомобиль.
Одета девушка была в красный топ с белой окантовкой и черные спортивные штаны, из-под которых виднелось ее нижнее белье. Обута Скаут была в сапоги-казаки красного цвета на невысоких устойчивых каблуках.
В обычной жизни девушка любит стиль casual. Ее часто фотографируют папарацци, когда Скаут садится в свой внедорожник.
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