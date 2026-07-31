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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
107
Время на прочтение
1 мин

В красном кроп-топе и юбке: похудевшую Эшли Грэм папарацци подловили в Нью-Йорке

38-летняя американская модель plus-size в ярком летнем наряде вышла на прогулку.

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Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
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Эшли Грэм

Эшли Грэм / © Getty Images

Эшли Грэм подловили во время прогулки по Мидтауну в Нью-Йорке. Для выхода модель выбрала красный костюм в стиле нижнего белья, который подчеркнул ее женственную похудевшую фигуру.

На звезде был короткий топ на широких бретельках с квадратным декольте и маленьким декоративным бантиком, а также юбка до колен с таким же бантиком.

Эшли Грэм / © Getty Images

Эшли Грэм / © Getty Images

К наряду Грэм подобрала бежевые вьетнамки. Образ она дополнила часами, тонким браслетом и лаконичными серьгами.

Модель уложила темные волосы легкими волнами с пробором посередине. Она сделала макияж с акцентом на глазах, нюдовый маникюр и красный педикюр.

Напомним, Эшли Грэм на весенний гала-концерт Нью-Йоркского городского балета надела красное платье макси с декольте.

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Дата публикации
Количество просмотров
107
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