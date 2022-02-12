В красном кроп-топе: Кендалл Дженнер в новом спортивном луке сходила на тренировку

26-летняя модель Кендалл Дженнер все чаще попадает под прицел фотографов в Лос-Анджелесе.

На днях девушку снова сфотографировали по пути на пилатес. В этот день Кендалл была одета в красный кроп-топ, черные лосины, белые носки и кроссовки. В руке она несла большой термос с водой, а в другой держала мобильный телефон. Модель собрала волосы в хвост и надела солнцезащитные очки.

Кендалл Дженнер / Getty Images

Также звезду запечатлели в другом аутфите для тренировок – в черном спортивном бюстгальтере, лосинах, белых носках и кроссовках, а на плече у модели висела сумка-шоппер. Звезда была с охраной и старалась не обращать внимания на фотографов. Хотя они ее, конечно, постоянно преследуют.

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