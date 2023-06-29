В красном кружевном белье: британская телезвезда похвасталась стройной фигурой и пышным бюстом

Хлоя Ферри пополнила свою коллекцию нижнего белья и решила показать, как она в нем выглядит.

Британская телезвезда Хлоя Ферри опубликовала в Instagram новые пикантные снимки.

На этот раз женщина продемонстрировала стройную фигуру в красном кружевном белье. Хлоя также похвасталась пышным сексуальным декольте.

Хлоя Ферри / Фото: Instagram Хлои Ферри

Ферри распустила волосы и сделала макияж с акцентом на пышных ресницах.

Хлоя Ферри / Фото: Instagram Хлои Ферри

Напомним, в прошлый раз Хлоя Ферри принимала солнечные ванны в ярком бикини, состоявшем из салатового лифа и разноцветных плавок.

Читайте также: