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В красном кружевном белье: британская телезвезда похвасталась стройной фигурой и пышным бюстом

В красном кружевном белье: британская телезвезда похвасталась стройной фигурой и пышным бюстом

Автор
Алина ОнопаАлина Онопа
Дата публикации
Просмотры
556
Время на прочтение
1 мин
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В красном кружевном белье: британская телезвезда похвасталась стройной фигурой и пышным бюстом

Хлоя Ферри / Фото: Instagram Хлои Ферри

Хлоя Ферри пополнила свою коллекцию нижнего белья и решила показать, как она в нем выглядит.

Британская телезвезда Хлоя Ферри опубликовала в Instagram новые пикантные снимки.

На этот раз женщина продемонстрировала стройную фигуру в красном кружевном белье. Хлоя также похвасталась пышным сексуальным декольте.

Хлоя Ферри / © Instagram Хлои Ферри
Хлоя Ферри / Фото: Instagram Хлои Ферри

Ферри распустила волосы и сделала макияж с акцентом на пышных ресницах.

Хлоя Ферри / © Instagram Хлои Ферри
Хлоя Ферри / Фото: Instagram Хлои Ферри

Напомним, в прошлый раз Хлоя Ферри принимала солнечные ванны в ярком бикини, состоявшем из салатового лифа и разноцветных плавок.

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Дата публикации
Просмотры
556
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