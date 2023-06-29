В красном кружевном белье: британская телезвезда похвасталась стройной фигурой и пышным бюстом

Хлоя Ферри пополнила свою коллекцию нижнего белья и решила показать, как она в нем выглядит.
Британская телезвезда Хлоя Ферри опубликовала в Instagram новые пикантные снимки.
На этот раз женщина продемонстрировала стройную фигуру в красном кружевном белье. Хлоя также похвасталась пышным сексуальным декольте.
Ферри распустила волосы и сделала макияж с акцентом на пышных ресницах.
Напомним, в прошлый раз Хлоя Ферри принимала солнечные ванны в ярком бикини, состоявшем из салатового лифа и разноцветных плавок.
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