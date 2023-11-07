В красном кружевном белье: Хейли Бибер сверкнула подтянутой фигурой в промо Victoria's Secret

Известный бельевой бренд уже готовится к новогодним праздникам и выпустил рождественскую промокампанию.

26-летняя модель и младшая дочь Стивена Болдуина – Хейли Бибер – появилась в праздничной промокампании Victoria's Secret, с которым сотрудничает с 2021 года.

На рекламных снимках девушка позирует в белье в традиционных "рождественских" цветах: красном кружевном комплекте с атласными завязками, а также в изумрудном с пуш-ап. Образ Хейли дополняют атласные босоножки с бантами, аксессуары с камнями и "хищный" нюдовый маникюр.

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"Сезон отпусков уже на подходе", - лаконично подписала снимки Бибер. Также модель добавила, что ей понравилось дополнять свои образы теплой фланелевой рубашкой, ведь, по ее словам, "праздники – лучшее время, чтобы быть "уютной" и сексуальной".

Напомним, ранее Хейли Бибер попала в объективы папарацци. Тогда на ней были черные мини-шорты, которые подчеркнули ее стройные ноги.

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