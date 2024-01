В красном кружевном белье и с розами: Дженнифер Лопес показала сексуальное фото

Дженнифер Лопес порадовала фолловеров в Instagram новым сексуальным снимком.

Поп-дива предстала перед объективом фотокамеры в красном кружевном белье из коллекции бренда Intimissimi ко Дню святого Валентина. Сверху она надела красный атласный халат.

Джен продемонстрировала соблазнительное декольте и подтянутое тело.

Дженнифер Лопес / Фото: Instagram Дженнифер Лопес

Волосы ее были собраны в высокую романтическую прическу, а на лице был нежный макияж с румянами, бронзером и золотистыми тенями.

Рядом на столе стояли две вазы с букетами красных роз, которые Лопес нюхала.

Напомним, Дженнифер Лопес в своем клипе на песню Cant Get Enough появилась в роскошном свадебном платье от украинского бренда Frolov.

