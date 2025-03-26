В красном купальнике на отдыхе: британская звезда реалити похвасталась упругими ягодицами

Джессика Гейл устроила в Мексике пикантный фотосет в бикини.

Модель и звезда британского реалити-шоу "Остров любви" — Джессика Гейл — опубликовала в Instagram новые фотографии с отдыха в Мексике.

Джессика Гейл/Instagram Джессики Гейл

Перед фотокамерой красавица появилась в сексуальном красном купальнике с завязками вокруг туловища. Лиф прекрасно подчеркнул ее пышный соблазнительный бюст.

Джессика Гейл/Instagram Джессики Гейл

Гейл похвасталась не только стройным телом, но и красивыми упругими ягодицами.

Джессика Гейл/Instagram Джессики Гейл

Джессика подготовилась к фотосету: она уложила волосы в мягкие локоны, сделала макияж с длинными ресницами и помадой ягодного оттенка, украсила уши золотыми серьгами, а руки – золотыми браслетами.

Джессика Гейл/Instagram Джессики Гейл

Джессика Гейл/Instagram Джессики Гейл

Напомним, Джессика Гейл подчеркнула красивый загар белым бикини.

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