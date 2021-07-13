В красном купальнике с розой на плавках: Эльза Хоск отдохнула у бассейна

Молодая мама и экс-"ангел" бельевого бренда Victoria’s Secret наслаждается летом.
Эльза Хоск опубликовала в блоге несколько фотографий и показала снимки, на которых запечатлена в красном купальнике. Купальный лиф подчеркивал пышную грудь модели, а на высоких плавках был декор в виде большого цветка. Эльза позировала, стоя у белого кресла, и показала фигуру в полный рост.
Пляжный образ звезда дополнила вязаной красной панамой и золотой подвеской на шее. Кудрявые белые локоны распустила и накрасила губы блеском.
"Это был день в бассейне", - подписала фотографии Хоск.
В этот раз снимками своей дочери Тууликки Эльза Хоск не поделилась. Но, скорее всего, отдыхала модель вместе с дочкой, с которой не расстается ни на минуту.
Напомним, многие "ангелы" Victoria’s Secret еще до того, как бренд объявил о том, что распускает команду моделей, родили детей во время карантина. Недавно о беременности объявила 32-летняя американка Марта Хант.
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