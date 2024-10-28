В красном латексном комбинезоне: Рианна вышла на публику в дерзком наряде, который подчеркивал фигуру

В этот раз она действительно смогла удивить.

Певица и успешная бизнеследи Рианна посетила мероприятие The City of Genius, которое прошло в Шанхае. Образ звезды для этого события удивил, ведь она выбрала дерзкий латексный наряд красного цвета.

Наряд полностью обтягивал ее тело, имел длинные рукава и накидку с оборками на рукавах. Застегивался комбинезон на молнию спереди и имел декольте.

Лук Рианна дополнила черными милями с острым мысом, ярким макияжем с красной помадой и большими очками и бриллиантовыми украшениями. Волосы она распустила и уложила в объемную высоку. прическу.

Рианна / Фото: Getty Images

Этот ее наряд напомнил нам образ в котором она объявила, что беременна. В 2023 году Рианна после длительного перерыва в музыкальной деятельности грандиозно вернулась в мир шоу-бизнеса, презентовав эффектный перфоманс в перерыве "Супербоула". Звезда исполнила свои самые известные хиты в красном свободном комбинезоне, под которым на ней была красная водолазка и пластиковое бандо, повторяющее форму груди.

Рианна / Фото: Associated Press

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