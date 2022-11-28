В красном лифе: британская ведущая блеснула сексуальным бюстом и следами от антиперспиранта

Хлоя Симс появилась на улицах Калифорнии во всем красном.

41-летняя британская ведущая Хлоя Симс попала в объективы папарацци на улицах Лос-Анджелеса. Она выглядела эффектно в образе lady in red.

На ней были обтягивающие брюки, укороченная лакированная куртка, под которую телезвезда надела лиф-бандо, отлично подчеркнувший ее пышное декольте.

Хлоя Симс / Фото: Getty Images

Но даже соблазнительный бюст не отвлек внимание от белых следов от антиперспиранта. Симс наверняка очень беспокоилась о том, что вспотеет, поэтому намазала подмышки и возле них обильным слоем средства от пота.

Хлоя Симс / Фото: Getty Images

Свой аутфит она дополнила красно-белыми кроссовками и небольшой красной сумочкой. На голове у нее был лакированный берет.

Белокурые волосы Хлоя уложила в красивые локоны, сделала макияж с шоколадной помадой и украсила уши золотыми серьгами-кольцами.

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