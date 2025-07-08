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- Шоу-бизнес
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В красном лифе и леопардовых стрингах: 60-летняя Элизабет Херли похвасталась идеальной фигурой
Британская актриса показала горячий снимок со своих греческих каникул.
Элизабет Херли по случаю Всемирного дня бикини, который отмечали 5 июля, опубликовала в Instagram пикантное фото из своего отдыха на греческом курорте, на котором она позировала в стильном купальнике собственного бренда.
На актрисе был красный лиф с фурнитурой в виде золотой цепочки и стринги с леопардовым принтом. Лиз продемонстрировала стройную фигуру, плоский живот и соблазнительный бюст.
У Херли была укладка с локонами и макияж с акцетом на глазах.
«Каждый день моей жизни – день бикини… Но почему я пропустила пост к официальному Международному дню бикини!!! Вот фото из моего отпуска в Греции, чтобы наверстать это. Кстати, я, конечно же, одета в @elizabethhurleybeach», - подписала фото Элизабет.
Напомним, ранее Элизабет Херли показала фигуру в черном бикини своего бренда.