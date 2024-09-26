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В красном макси-платье и обуви на платформе: эффектная Кэндис Свэйнпоул приехала на фэшн-шоу

В красном макси-платье и обуви на платформе: эффектная Кэндис Свэйнпоул приехала на фэшн-шоу

Кэндис Свэйнпоул / Фото: Getty Images

Южно-африканская модель Кэндис Свейнпоул посетила Парижскую неделю моды.

Кэндис присутствовала на показе коллекции Balmain Весна/Лето 2025. На показ модель приехала в красном макси-платье с высокой горловиной и сочетала его с обувью на высокой платформе. В руках у Свэйнпоул была сумка Balmain в виде парфюма, волосы модель собрала в тугой высокий хвост, сделала красивый макияж глаз и подчеркнула губы. А также сделала светлый блестящий маникюр.

Кэндис Свэйнпоул / © Getty Images
Кэндис Свэйнпоул / Фото: Getty Images

Посмотреть на шоу также приехали коллеги Кэндис – Джордан Данн и Тейлор Хилл. Все три модели были запечатлены в первом ряду фотографами.

Джордан Данн, Тейлор Хилл и Кэндис Свэйнпоул / © Associated Press
Джордан Данн, Тейлор Хилл и Кэндис Свэйнпоул / Фото: Associated Press

Напомним, ранее мы показывали, какую коллекцию показал Дом Christian Dior на подиуме в Париже.

Тейлор Хилл и Кэндис Свэйнпоул / © Associated Press
Тейлор Хилл и Кэндис Свэйнпоул / Фото: Associated Press

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