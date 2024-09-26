В красном макси-платье и обуви на платформе: эффектная Кэндис Свэйнпоул приехала на фэшн-шоу

Южно-африканская модель Кэндис Свейнпоул посетила Парижскую неделю моды.
Кэндис присутствовала на показе коллекции Balmain Весна/Лето 2025. На показ модель приехала в красном макси-платье с высокой горловиной и сочетала его с обувью на высокой платформе. В руках у Свэйнпоул была сумка Balmain в виде парфюма, волосы модель собрала в тугой высокий хвост, сделала красивый макияж глаз и подчеркнула губы. А также сделала светлый блестящий маникюр.
Посмотреть на шоу также приехали коллеги Кэндис – Джордан Данн и Тейлор Хилл. Все три модели были запечатлены в первом ряду фотографами.
Напомним, ранее мы показывали, какую коллекцию показал Дом Christian Dior на подиуме в Париже.
Читайте также:
- Боди, черный цвет и отсылка к амазонкам: Дом Christian Dior представил коллекцию весна-лето 2025
- Маскулинные костюмы, эстетика 80-х и кожаные плащи: Saint-Laurent представил коллекцию весна-лето 2025
- Офискор, насыщенные цвета и необычные детали: Bottega Veneta представил коллекцию весна-лето 2025