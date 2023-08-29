В красном мини и мюлях на шпильке: эффектная Хейли Бибер в объективах папарацци в Нью-Йорке

26-летняя Хейли Бибер была запечатлена папарацци вместе с мужем Джастином по прибытию в Krispy Kreme на Таймс-сквер в Нью-Йорке.

Хейли была в красном мини-платье, к которому подобрала красную кожаную сумку и туфли-мюли на каблуках. На шее модели была золотая цепочка с большой буквой "B", инкрустированное золотом и бриллиантами, а в ушах были крупные серьги в виде клубники.

Хейли Бибер с мужем Джастином Бибером / Фото: Getty Images

Волосы Бибер собрала заколкой, сделала красивый вечерний макияж, а маникюр и педикюр у нее был в красном цвете. Ее 29-летний муж Джастин Бибер шел на шаг позади нее, когда они выходили из машины. Он был в сером спортивном костюме и желтых кроксах. Пара совсем не гармонировала в образах друг с другом.

Напомним, днем ранее Хейли также продемонстрировала образ в красном платье и в мюлях, когда приезжала в студию ABC, чтобы принять участие в шоу Good Morning America.

Хейли Бибер / Фото: Getty Images

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