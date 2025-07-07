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- Шоу-бизнес
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В красном мини и с ярким макияжем: Анна Добрыднева перевела свой хит на украинский
Певица и волонтер презентовала новое звучание композиции "Не шкода".
Анна Добрыднева выпустила свой долгожданный хит «Не шкода» на украинском языке. Этот трек наполнен энергией и жаждой, которые присущи только безумной влюбленности.
«Эта песня посвящена всем, кто страстно влюблен. Ведь любовь – это сочетание всех стихий, несмотря на время, расстояние и любые препятствия» , – поделилась Анна.
Добрыднева, кроме творчества, продолжает активно заниматься волонтерством. Певица с начала полномасштабной войны выступила с более чем 350 благотворительными концертами, в том числе и на передовой.
Анна Добрыднева объединилась с лидером группы Mad Heads Вадимом Краснооким в творческий дуэт, который отправился в благотворительный тур «НАДІЯ Є» по Европе, проходящей в рамках волонтерской инициативы #6992кмДержавногоКордону, которая уже обеспечила более 1850 автомобилей для Сил Оборон. Цель тура – собрать средства на автомобили для наших защитников. Организатором тура выступил военный волонтер Юрий Тира.
Артисты выступят с концертами в июле в Польше, Германии и Нидерландах:
7. 07 Люблин
8.07 Краков
9.07 Катовите
10.07 Гданьск
11.07 Вроцлав
12.07 Варшава
13.07 Познаний
14.07 Берлин
15.07 Белефельд
16.07 Харлинген
17.07 Гетинген
18.07 Ханновер
19.07 Гаага
20.07 Кельн
Напомним, Анна Добрыднева в эффектном образе посетила премьеру драмы о спорте «F1: Фильм» с Брэдом Питтом в главной роли.